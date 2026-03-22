İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de büyük değişim: 7 oyuncunun bileti kesildi!
Real Madrid'de büyük değişim: 7 oyuncunun bileti kesildi!

Real Madrid'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Performans ve sakatlık durumları doğrultusunda birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 18:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Real Madrid'de beklenen değişim rüzgarı kapıya dayandı. Hem LaLiga hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan dalgalı performansın ardından gözler yeni sezon planlamasına çevrilirken, kulüpte köklü bir kadro revizyonunun gündemde olduğu iddia edildi.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Florentino Perez, Alvaro Arbeloa ile yola devam etme kararı alması halinde teknik ekibe ayrılıklar konusunda geniş alan sağlayacak.

2 İSİM TARTIŞMASIZ YOLCU

Gelecek planlarında yer almayan Dani Carvajal ve David Alaba ile kesinlikle sözleşme yenilenmeyeceği ve yolların ayrılacağı belirtildi. Öte yandan Dani Ceballos ve Fran Garcia'ya da cazip teklifler gelmesi halinde transfere izin verileceği öne sürüldü.

CAMAVINGA'NIN SATILMASI GÜNDEMDE

Eduardo Camavinga'nın henüz tam olarak istikrar sağlayamadığı ve satılması gündemde olduğu aktarılırken, Fransız orta saha oyuncusundan kazanılacak gelir ile kritik bölgelere transfer yapılabileceği belirtildi.

Öte yandan performansı beğenilse de Ferland Mendy'nin art arda yaşadığı sakatlıklardan dolayı akıllarda soru işareti yarattığının altı çizildi.

Son olarak Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'nin hücum hattının değişmez ismi olmaya devam edeceği hatırlatılırken, Gonzalo Garcia'nın gelişimi için başka bir takıma kiralanabileceği öne sürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'teki göçükten ses geldi! Enkaz altındaki yakınıyla telefonda görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.