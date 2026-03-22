Real Madrid'de beklenen değişim rüzgarı kapıya dayandı. Hem LaLiga hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan dalgalı performansın ardından gözler yeni sezon planlamasına çevrilirken, kulüpte köklü bir kadro revizyonunun gündemde olduğu iddia edildi.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Florentino Perez, Alvaro Arbeloa ile yola devam etme kararı alması halinde teknik ekibe ayrılıklar konusunda geniş alan sağlayacak.

2 İSİM TARTIŞMASIZ YOLCU

Gelecek planlarında yer almayan Dani Carvajal ve David Alaba ile kesinlikle sözleşme yenilenmeyeceği ve yolların ayrılacağı belirtildi. Öte yandan Dani Ceballos ve Fran Garcia'ya da cazip teklifler gelmesi halinde transfere izin verileceği öne sürüldü.

CAMAVINGA'NIN SATILMASI GÜNDEMDE

Eduardo Camavinga'nın henüz tam olarak istikrar sağlayamadığı ve satılması gündemde olduğu aktarılırken, Fransız orta saha oyuncusundan kazanılacak gelir ile kritik bölgelere transfer yapılabileceği belirtildi.

Öte yandan performansı beğenilse de Ferland Mendy'nin art arda yaşadığı sakatlıklardan dolayı akıllarda soru işareti yarattığının altı çizildi.

Son olarak Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'nin hücum hattının değişmez ismi olmaya devam edeceği hatırlatılırken, Gonzalo Garcia'nın gelişimi için başka bir takıma kiralanabileceği öne sürüldü.