Real Madrid forması giyen Arda Güler'in yedek kulübesinde oturmaya artık tahammülünün kalmadığı iddia edildi.
İspanyol yorumcu Eduardo Inda, Arda Güler'in az oynamaya devam etmesi durumunda sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.
Inda, Arda Güler'in Carlo Ancelotti'nin teknik direktörü olduğu bir Real Madrid'de forma giymek istemediğini belirtti.
Milli futbolcunun İtalyan hocanın görevde kalması halinde yeni sezonda büyük olasılıkla Real Madrid'de kalmayacağı vurgulandı.
REAL MADRİD KARNESİ
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 40 maçta 9 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.