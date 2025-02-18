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Spor

Real Madrid'de büyük deprem! Carlo Ancelotti varsa Arda Güler yok

Milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'de az süre alması eleştirilerin odağı olurken yeni bir gelişme yaşandı. Genç yıldız Arda Güler'in gelecek sezon Carlo Ancelotti'nin takımın başında kalması halinde takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 12:27 - Güncelleme:
Real Madrid'de büyük deprem! Carlo Ancelotti varsa Arda Güler yok
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Real Madrid forması giyen Arda Güler'in yedek kulübesinde oturmaya artık tahammülünün kalmadığı iddia edildi.

İspanyol yorumcu Eduardo Inda, Arda Güler'in az oynamaya devam etmesi durumunda sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.

Inda, Arda Güler'in Carlo Ancelotti'nin teknik direktörü olduğu bir Real Madrid'de forma giymek istemediğini belirtti.

Milli futbolcunun İtalyan hocanın görevde kalması halinde yeni sezonda büyük olasılıkla Real Madrid'de kalmayacağı vurgulandı.

REAL MADRİD KARNESİ

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 40 maçta 9 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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