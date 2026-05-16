İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de Camavinga depremi! PSG transfer için devreye girdi
Spor

Real Madrid'de Camavinga depremi! PSG transfer için devreye girdi

Real Madrid'de geleceği tartışılan Eduardo Camavinga için PSG harekete geçti. İspanyol basınına göre Fransız yıldızın satışı masada ve gelecek yüksek teklifler değerlendirilecek.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2026 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Real Madrid'de Camavinga depremi! PSG transfer için devreye girdi
ABONE OL

Eduardo Camavinga ile Real Madrid arasındaki gelecek belirsizliği giderek büyüyor. İspanyol basınından AS'in haberine göre Fransız orta saha oyuncusu yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Haberde, Paris Saint-Germain yönetiminin 23 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Real Madrid cephesinin ise Camavinga'nın geleceği konusunda net bir karar vermediği ve gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

2021 yılında büyük beklentilerle Madrid'e transfer olan Fransız futbolcunun takım içindeki rolüyle ilgili soru işaretlerinin oluştuğu kaydedildi. Teknik heyetin Camavinga'nın potansiyeline inansa da oyuncunun istikrarlı bir merkez rolüne yerleşememesi nedeniyle yönetimin satış ihtimalini tamamen dışlamadığı aktarıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Camavinga, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Ancak performansı ve yaşadığı iniş çıkışlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.