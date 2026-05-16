Real Madrid'de Camavinga depremi! PSG transfer için devreye girdi

Eduardo Camavinga ile Real Madrid arasındaki gelecek belirsizliği giderek büyüyor. İspanyol basınından AS'in haberine göre Fransız orta saha oyuncusu yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Haberde, Paris Saint-Germain yönetiminin 23 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Real Madrid cephesinin ise Camavinga'nın geleceği konusunda net bir karar vermediği ve gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

2021 yılında büyük beklentilerle Madrid'e transfer olan Fransız futbolcunun takım içindeki rolüyle ilgili soru işaretlerinin oluştuğu kaydedildi. Teknik heyetin Camavinga'nın potansiyeline inansa da oyuncunun istikrarlı bir merkez rolüne yerleşememesi nedeniyle yönetimin satış ihtimalini tamamen dışlamadığı aktarıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Camavinga, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Ancak performansı ve yaşadığı iniş çıkışlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.