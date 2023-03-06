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Spor

Real Madrid'de Carlo Ancelotti kararı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in bu yıl kupa gelmezse teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırabileceği belirtildi.

6 Mart 2023 Pazartesi 21:01 - Güncelleme:
Real Madrid'de Carlo Ancelotti kararı
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Real Madrid, bu yıl kupa gelmezse Carlo Ancelotti ile yollarını ayırabilir.

The Athletic'te yer alan habere göre, Ancelotti, yaz aylarında kadrounun güçlendirilmesi gerektiğini yönetime iletti. Ancak Real Madrid yönetimi aynı düşüncede olmadı ve büyük bir transfer yapılmadı.

Ancelotti'nin, kulübün bu hareketinin kendi pozisyonunun tehlikeye attığını hissettiği ve kupa gelmezse sezon sonundaki ayrılık düşüncesinden de haberinin olduğu aktarıldı.

Real Madrid, İspanya Süper Kupa'da Barcelona'ya 3-1'lik skorla mağlup etti. Ezeli rakibine Kral Kupası yarı final ilk maçında 1-0 kaybeden Madrid, ligde ise Barcelona'nın 9 puan gerisinde yer alıyor.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında ise deplasmanda Liverpool'u 5-2 mağlup etti.

Ancelotti'nin, Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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