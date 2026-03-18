  • Real Madrid'de Courtois'nın durumu belirsiz
Real Madrid'de Courtois'nın durumu belirsiz

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında sakatlanan Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois'in, pazar günü oynanacak Atletico Madrid derbisine yetişip yetişemeyeceği belirsizliğini koruyor.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 17:32
Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, Atletico Madrid derbisini kaçırabilir.

İspanyol basını, Manchester City maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Courtois'in, Atletico Madrid derbisine yetişmesinin zor olduğunu duyurdu

Courtois'in durumu, perşembe günü gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi saf dışı bırakan Real Madrid, ligde pazar günü Atletico Madrid'i ağırlayacak. Real Madrid'de Courtois'in derbiye yetişmemesi durumunda kaleyi Andriy Lunin koruyacak.

