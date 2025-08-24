Real Madrid'de Dani Ceballos gelişmesi

Real Madrid'de forma şansı azalan Dani Ceballos için Şampiyonlar Ligi kulüpleri devreye girdi, önceliği ise Real Betis'e dönmek.

Real Madrid, yaz transfer döneminin kapanmasına iki haftadan az bir süre kala hâlâ yeni hamlelere açık durumda.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun orta sahaya takviye istemesi halinde bu gelişmeden en çok etkilenecek oyunculardan biri Dani Ceballos olacak. 20 milyon euro piyasa değerine sahip İspanyol orta saha oyuncusunun takımdan ayrılması bu durumda neredeyse kesinleşecek.

Ceballos, Santiago Bernabeu'daki mevcut orta saha sıralamasında Aurelien Tchouameni, Federico Valverde ve Arda Güler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Jude Bellingham ile Eduardo Camavinga'nın da gerisinde kalıyor. Bu da onu altıncı tercih konumuna getiriyor. Buna rağmen, oyuncunun şu anda takımda kalmayı ve forma için mücadele etmeyi planladığı ifade ediliyor. Ancak kadroya yeni bir orta saha eklenirse bu düşüncenin değişmesi bekleniyor.

Son haftalarda adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılsa da Ceballos, Real Madrid'den ayrılması halinde Avrupa'da kalmayı istiyor.

ÖNCELİĞİ REAL BETİS

Diario AS'ın haberine göre oyuncu için şimdiden birkaç Şampiyonlar Ligi kulübünden teklif geldi. Ancak bu kulüplerin önünde önemli bir engel bulunuyor. Çünkü Ceballos, her şeyden önce doğduğu kulüp olan Real Betis'e dönmeye öncelik veriyor.

Real Betis cephesinde ise bu transferin şu an için pek mümkün olmadığı düşünülüyor. Yeşil-beyazlı ekip, özellikle mali koşullar nedeniyle transferi gerçekleştirmekte zorlanabilir. Buna rağmen, Ceballos'un hayali her zaman Real Betis'e geri dönmek oldu ve bu durum oyuncunun kararında belirleyici olabilir.

Ceballos, son 12 ayda Real Madrid için oldukça güvenilir bir oyuncu olarak öne çıkmış olsa da önümüzdeki yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İspanya milli takımında yer almayı hedefliyor. Bu nedenle düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olma fikrine sıcak bakıyor.

Real Madrid'in yeni bir orta saha transferi yapıp yapmayacağı ve Ceballos'un bu yaz takımdan ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Şimdilik oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.