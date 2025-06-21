Real Madrid'de Dani Ceballos için tehlike çanları çalıyor

Dani Ceballos, Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de geleceğinden endişe duyuyor.

Real Madrid'in deneyimli orta saha oyuncusu Dani Ceballos, Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğündeki ilk maçta tamamen yedek kulübesinde kalınca hayal kırıklığına uğradı. Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal'e karşı oynanan karşılaşmada kenarda ısınmasına rağmen oyuna alınmayan Ceballos, takımda formda olup da süre almayan tek oyuncuydu.

SPORT'un haberine göre Ceballos, Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte Real Madrid'deki rolünün artmasını bekliyordu. Özellikle antrenmanlarda gösterdiği çabanın karşılık bulacağını düşünen İspanyol futbolcu, hayal kırıklığına uğradı. Maçın ilk yarısında orta sahada yaratıcı bir oyun kurulamazken Alonso'nun Ceballos'a şans tanımaması dikkat çekti.

Carlo Ancelotti döneminin son aylarında takım rotasyonuna girmeyi başaran ve ihtiyaç duyulan yaratıcılığı sağlayan Ceballos, Alonso ile aynı seviyede güven görmedi.

ARDA GÜLER TERCİH EDİLDİ, CEBALLOS KULÜBEDE KALDI

Xabi Alonso'nun Ceballos'a olan güven eksikliği, takımdan ayrılacağı bilinen Luka Modric'in yerine Arda Güler'i oyun kurucu olarak tercih etmesiyle daha da belirginleşti. Bu durum, Ceballos'un Real Madrid'deki geleceğini sorgulamasına yol açtı.

Geçmişte de kulüpten ayrılmayı düşünen ancak beklenen tekliflerin gelmemesi nedeniyle takımda kalan Ceballos, bu yaz yeniden transferi gündemine aldı.

Ceballos'un eski kulübü Real Betis, oyuncuyu geri getirmeye son derece hevesli. Ancak transferin önündeki en büyük engel finansal koşullar. Real Madrid, oyuncusuna 20 milyon euro değer biçerken, piyasa değeri 10 milyon euro civarında seyrediyor. Bu durum transferi zorlaştırıyor.

Ceballos'un ayrılığı hâlâ netlik kazanmazken, bu gelişmeler Xabi Alonso'nun orta sahada farklı bir yapı inşa etmeye çalıştığını gösteriyor.