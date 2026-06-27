Real Madrid'de Dani Ceballos ile yollar ayrıldı

Real Madrid, orta saha oyuncularından Dani Ceballos ile yollarını ayırdı.

İspanya La Liga devi Real Madrid'de yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibi, Dani Ceballos ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, formamızı terlettiği süre boyunca sergilediği bağlılık ve emekleri için Dani Ceballos'a teşekkür eder; kendisine ve ailesine hayatlarının bu yeni döneminde başarılar diler. Real Madrid, her zaman onun evi olarak kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

A Takım formasıyla geçirdiği yedi sezon boyunca 215 maçta görev alan Ceballos, 16 şampiyonluk kazandı:

3 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya La Liga, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası.