İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2479
  • EURO
    53,4046
  • ALTIN
    6886.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de dev kavga! Valverde hastanelik oldu
Spor

Real Madrid'de dev kavga! Valverde hastanelik oldu

Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni, dün yaşadıkları tartışmadan sonra bugün yine kavga etti. Kavganın ardından Valverde, hastaneye kaldırıldı.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2026 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
Real Madrid'de dev kavga! Valverde hastanelik oldu
ABONE OL

Real Madrid'de kazan kaynıyor; soyunma odasındaki gerginlik, çarşamba günü Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavganın ardından azalmak bir yana, son saatlerde ortam daha da kötüleşti.

Marca'da yer alan habere göre; soyunma odasında "çok ciddi" olarak nitelendirilen yeni bir olay yaşandı; bu durum acil bir toplantı yapılmasına ve kulübün konuyla ilgili önlem almayı düşünmesine neden oldu.

VALVERDE HASTANEYE KALDIRILDI

Yine Valverde ve Tchouameni'nin başrollerini paylaştığı bu yeni olay, soyunma odası çevresindeki birçok kişi tarafından "çok ciddi" olarak nitelendirildi. İlk andan itibaren şiddetini artıran kavga, takımın birçok üyesinin müdahale etmesini gerektirdi ve Uruguaylı oyuncunun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı.

Bu olay, münferit bir olay olmaktan uzak, takım için özellikle hassas bir dönemde iç uyumun bariz bir şekilde bozulduğunu teyit etti. Kaynaklar, bugün yaşanan kavganın çarşamba günü Valdebebas'ta yaşanan olaydan "çok daha kötü" olduğunu belirtti.

TESİSLERDE ACİL TOPLANTI

Kavgadan birkaç dakika sonra Real Madrid yöneticilerinin de katılımıyla Valdebebas'taki tesiste acil bir toplantının düzenlenmesine neden oldu. Eşi benzeri görülmemiş bir kriz toplantısı sırasında hiçbir oyuncu antrenman tesisinden ayrılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.