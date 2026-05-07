Real Madrid'de dev kavga! Valverde hastanelik oldu

Real Madrid'de kazan kaynıyor; soyunma odasındaki gerginlik, çarşamba günü Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavganın ardından azalmak bir yana, son saatlerde ortam daha da kötüleşti.

Marca'da yer alan habere göre; soyunma odasında "çok ciddi" olarak nitelendirilen yeni bir olay yaşandı; bu durum acil bir toplantı yapılmasına ve kulübün konuyla ilgili önlem almayı düşünmesine neden oldu.

VALVERDE HASTANEYE KALDIRILDI

Yine Valverde ve Tchouameni'nin başrollerini paylaştığı bu yeni olay, soyunma odası çevresindeki birçok kişi tarafından "çok ciddi" olarak nitelendirildi. İlk andan itibaren şiddetini artıran kavga, takımın birçok üyesinin müdahale etmesini gerektirdi ve Uruguaylı oyuncunun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı.

Bu olay, münferit bir olay olmaktan uzak, takım için özellikle hassas bir dönemde iç uyumun bariz bir şekilde bozulduğunu teyit etti. Kaynaklar, bugün yaşanan kavganın çarşamba günü Valdebebas'ta yaşanan olaydan "çok daha kötü" olduğunu belirtti.

TESİSLERDE ACİL TOPLANTI

Kavgadan birkaç dakika sonra Real Madrid yöneticilerinin de katılımıyla Valdebebas'taki tesiste acil bir toplantının düzenlenmesine neden oldu. Eşi benzeri görülmemiş bir kriz toplantısı sırasında hiçbir oyuncu antrenman tesisinden ayrılmadı.