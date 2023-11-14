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Spor

Real Madrid'de dev operasyon! Haaland ve Mbappe hedefi...

Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in sezon sonu için büyük bir transfer bütçesi ayırdığı konuşuluyor. Eflatun beyazlıların hedefinde iki süper yıldız var. Başkan Perez, Haaland ve Mbappe'ye gelecek yıl Real Madrid forması giydirmeyi planladığı belirtildi.

14 Kasım 2023 Salı 15:05 - Güncelleme:
Real Madrid'de dev operasyon! Haaland ve Mbappe hedefi...
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Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in büyük hayali ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Perez, 2024 ve 2025 yazlarında Erling Haaland ile Kylian Mbappe'ye Real Madrid'in meşhur beyaz formasını giydirmeyi hedefliyor.

ERLING HAALAND...

Erling Haaland cephesinden Real Madrid'e transfer olma isteği haberini alan Florentino Perez harekete geçti. Real Madrid'in başkanı, bu yaz 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesi halinde Haaland'ı alabileceğini öğrendi.

Norveçli golcüye bir şart sunan Perez, 5 ya da 6 yıllık bir sözleşme ile birlikte serbest kalma maddesinin olmamasını istedi. Bugüne kadar gittiği her kulüpten 'serbest kalma maddesi' ile ayrılan Haaland'dan bu isteğe henüz yanıt gelmedi.

KYLIAN MBAPPE...

Real Madrid, transferi arapsaçına dönen Kylian Mbappe için bu yaz yeniden temas kuracak. Mbappe, Real Madrid'e transfer olma isteğini yinelese de hep PSG'de kalmayı seçerek Perez'i hayal kırıklığına uğratmıştı.

Mbappe'nin sözleşmesinin 2024 yazında sona erecek olması nedeniyle Perez, bu kez oyuncudan daha fazla istek ve kulübüne karşı direnç bekleyecek.

PEREZ, PARAYI HAZIRLIYOR

Hem Mbappe hem Haaland için büyük bir maddi güç gerekeceğinden Perez'in finansal hazırlıkları da başladı. Yenilenen Bernabeu için 1.6 milyar euro'luk büyük bir kredi borcunun altına imza atan ve aynı şekilde yeni anlaşmalarla finansal gücünü de artıran Perez, bankalarla kredi için de görüşecek.

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