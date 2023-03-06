Real Madrid'de Eden Hazard'a yol göründü

Real Madrid, transfer olduğu sezondan bu yana beklentilerin altında kalan Eden Hazard ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, sezon sonunda "kesin olarak" Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ı takımdan göndermek istiyor.

Real Madrid'de sadece teknik direktör değişikliği durumunda Eden Hazard'ın takımda kalabileceği belirtildi.

SADECE 7 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle sadece 7 karşılaşmalarda 296 dakika süre aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Eden Hazard'ın Real Madrid ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.