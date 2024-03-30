Real Madrid'de Eder Militao sevinci

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemen Eder Militao'nun son durumuyla ilgili bilgi verdi.

İtalyan teknik adam, Militao'nun sakatlığının iyiye gittiğini ve 9 Nisan'da oynanacak Manchester City maçına yetişebileceğini söyledi.

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Militao bize birçok konuda yardımcı olan önemli bir oyuncu. Manchester City maçında olabilir de olmayabilir de! Oynama ihtimali yüzde 50-50 diyemem. Yüzde 70 maçta olmayacak, yüzde 30 olacak diyelim. Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, dizindeki sakatlık sebebiyle yaklaşık 8 aydır Real Madrid formasını giyemiyor.