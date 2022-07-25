Real Madrid'de Eder Militao'ya yeni sözleşme

Eder Militao bu sezon gösterdiği başarılı performansın ardından kulübü Real Madrid tarafından yeni sözleşmeyle ödüllendirildi. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatarak geleceğini kulübüne teslim etti.

Oyuncusunu başka kulüplere kaptırmak istemeyen Real Madrid, Brezilyalı savunma oyuncusunun serbest kalma bedelini 500 milyon euro olarak belirledi.

Eski sözleşmesinde yıllık 3,5 milyon Euro garanti ücret ve bonuslar alan Eder Militao, yaptığı yeni sözleşmeyle 7 milyon Euro garanti ücret ve bonusları içeren bir anlaşmayla maaşını ikiye katladı.