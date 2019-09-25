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Real Madrid'de Fatih Terim bombası!

İspanyol devi Real Madrid'te kötü gidişat sürüyor. Zinedine Zidane ile beklenen başarıyı bir türlü yakalayamayan Madrid ekibinde özellikle Paris Saint Germain yenilgisiyle Zidane'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Teknik direktör adayları ortaya atılan Real için Fatih Terim ismi de gündemde.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan İspanyol temsilcisi Real Madrid, grubun ilk maçında Paris Saint Germain ile karşılaşmış, mücadeleden 3-0 mağlup ayrılmıştı. Ligdeki kötü gidişatın ardından Zinedine Zidane'a Real Madrid taraftarlarından tepkiler yükselmeye başlamıştı.
 
Sezona iyi başlamayan Madrid ekibinde oynanan etkisiz futbol, PSG karşısında alınan kötü skor Zidane'ın koltuğunun sallanmasına neden oluyor. Sevilla deplasmanında alınan galibiyet de Zidane üzerindeki tepkileri azaltmaya yetmedi.
 
Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılması durumunda Pochettino'nun göreve getirileceği öne sürüldü. Mirror'da yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez büyük bir hayranlık duyduğu Mauricio Pochettino defterini kapatmadığı iddia edildi. Başkan Perez, Zinedine Zidane'ın durumuna göre Pochettino için harekete geçeceği bilgisi haberde yer aldı.
 
Real Madrid'de olası bir teknik direktör değişikliğinde Zinedine Zidane'ın yerine geçmesi en muhtemel aday olarak gösterilen Mauricio Pochettino, geçen sezon Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı.
 
FATİH TERİM İDDİASI
 
Öte yandan İspanya televizyonlarında flaş bir iddia ortaya atıldı. Pazar akşamki spor programlarında, Osasuna yenilgisi halinde Fransız hocanın kovulma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtildi.
 
Zidane'nin kovulması halinde ise ilk sırada yer alan Pochettino ve Mourinho'nun ardından liste de Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'de yer aldı.
 
Tecrübeli teknik adam Galatasaray başında bu güne kadar 3 kez Real Madrid ile karşılaştı.
 
Terim, Madrid'e karşı çıktığı 3 mücadeleden 2 kez galip ayrılmayı başarmıştı.
 
(Fotomaç)

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