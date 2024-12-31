Real Madrid'de gözler Trent Alexander-Arnold transferinde

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Trent Alexander-Arnold için Real Madrid iddiası geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Madrid devi, 26 yaşındaki İngiliz oyuncu ile ocakta ön sözleşme imzalamak istiyor.

Real Madrid yönetiminin yıldız oyuncuya 4 yıllık sözleşme ve yüklü miktarda bir imza parası teklif ettiği kaydedildi.

PEREZ DE DEVREDE

Haberde Madrid'e yakın kaynakların, Arnold ile ocak ayında prensipte anlaşmayı umduğunu ve ön sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi.

Bununla birlikte başkan Florentino Perez'in de bu transferde önemli rol oynadığı ve kısa süre içinde bitirmek istediği aktarıldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı sağ bek, bu sezon Liverpool'da 23 maça çıktı ve 2 gol, 10 asistlik performans sergiledi.