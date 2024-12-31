İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2024 Salı / 29 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3668
  • EURO
    36,6355
  • ALTIN
    2982.91
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de gözler Trent Alexander-Arnold transferinde
Spor

Real Madrid'de gözler Trent Alexander-Arnold transferinde

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Trent Alexander-Arnold için Real Madrid, dikkat çeken bir adım attı.

Haber Merkezi31 Aralık 2024 Salı 19:57 - Güncelleme:
Real Madrid'de gözler Trent Alexander-Arnold transferinde
ABONE OL

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Trent Alexander-Arnold için Real Madrid iddiası geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Madrid devi, 26 yaşındaki İngiliz oyuncu ile ocakta ön sözleşme imzalamak istiyor.

Real Madrid yönetiminin yıldız oyuncuya 4 yıllık sözleşme ve yüklü miktarda bir imza parası teklif ettiği kaydedildi.

PEREZ DE DEVREDE

Haberde Madrid'e yakın kaynakların, Arnold ile ocak ayında prensipte anlaşmayı umduğunu ve ön sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi.

Bununla birlikte başkan Florentino Perez'in de bu transferde önemli rol oynadığı ve kısa süre içinde bitirmek istediği aktarıldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı sağ bek, bu sezon Liverpool'da 23 maça çıktı ve 2 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.