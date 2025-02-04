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Spor

Real Madrid'de hakem tepkisi: Cevap bekliyoruz

Real Madrid'de, 1-0 yenildikleri Espanyol maçının hakemi Alejandro Muniz'e tepkiler devam ediyor. Son olarak teknik direktör Carlo Ancelotti, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 19:35 - Güncelleme:
Real Madrid'de hakem tepkisi: Cevap bekliyoruz
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İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Espanyol'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Real Madrid, mağlubiyeti sonrası maçın hakemi Alejandro Muniz ve VAR hakemi Javier Iglesias Villanueva'ya tepki gösterdi ve bir açıklama yayınladı.

La Liga devinin yaptığı açıklamada "Espanyol'a hakem Alejandro Muniz ve VAR hakeminin kararlarıyla kaybettik! 85. dakikada golü atan Carlos Romero, 62. dakikada Mbappe'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart görmeliydi!" ifadeleri yer aldı.

"CEVAP BEKLİYORUZ"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada "Espanyol maçında açıklanamaz bir şey oldu ve kulübün istediği bir açıklama. Cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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