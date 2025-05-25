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Spor

Real Madrid'de hedef Alexis Mac Allister

İspanyol devi Real Madrid'in Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2025 Pazar 11:21 - Güncelleme:
Real Madrid'de hedef Alexis Mac Allister
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Real Madrid, Luka Modric'in vedasına hazırlanırken Liverpool'dan Alexis Mac Allister'ı 90 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid, 39 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Modric'in bu yaz kulüpten ayrılmasıyla birlikte, onun yerini dolduracak yeni bir ismi gündemine aldı. Hırvat yıldız, 2024/25 sezonunun son lig maçında Santiago Bernabeu'da Real Sociedad karşısında sahaya kaptan olarak çıkacak.

Modric, 13 yıl boyunca Real Madrid formasıyla çok sayıda kupa kazandı ve kulüpteki kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. Kulübün 30 yaş üstü oyuncularla yıllık sözleşme uzatma politikası çerçevesinde birçok kez kontrat yenileyen tecrübeli futbolcu, artık yeni bir maceraya yelken açacak.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda görevden ayrılmasının ardından takımın başına geçmesi beklenen Xabi Alonso, yeni dönemde savunmayı öncelikli olarak güçlendirmek istiyor. Orta sahada büyük bir değişiklik planlanmasa da Modric'in boşluğunu dolduracak bir oyuncu arayışı sürüyor.

HEDEF ALEXİS MAC ALLİSTER

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Real Madrid'in radarındaki isim Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister. Haberde, Mac Allister'ın Modric için "ideal yedek" olarak değerlendirildiği ve kulübün oyuncu için 90 milyon euroyu gözden çıkarabileceği ifade ediliyor.

Liverpool, Mac Allister'ı yeni teknik direktör Arne Slot'un sisteminde kilit oyunculardan biri olarak görüyor ve oyuncunun ayrılığına sıcak bakmıyor. Ancak Real Madrid'in Trent Alexander-Arnold ile de ilgilenmesi, kulüpler arası transfer sürecini karmaşıklaştırabilir.

LUKA MODRİC'İN GELECEĞİ

Modric'in bir sonraki durağı henüz netleşmese de, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın kaptanlığını yapma hedefiyle yeni bir kulüple 12 aylık sözleşme imzalaması bekleniyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Modric'in Amerika MLS'te oynamaya daha sıcak baktığı belirtiliyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından transfer süreci şekillenecek olan Modric, Real Madrid'den ayrılmasına rağmen futbol kariyerine devam etmeye kararlı görünüyor.

  • LUK AMODRİC
  • REAL MADRD
  • transfer
  • Alexis Mac Allister

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