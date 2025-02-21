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Spor

Real Madrid'de hedef Bynoe-Gittens

Kadrosunun büyük bir çoğunluğu genç yeteneklerden oluşan Real Madrid, bu kez rotayı Almanya'ya çevirdi. İspanyol basının haberine göre; Real Madrid, Borussia Dortmund'un sol kanat oyuncusu Jamie Bynoe-Gittens'i yakından takip ediyor.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 20:26 - Güncelleme:
Real Madrid'de hedef Bynoe-Gittens
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Kadrosunun büyük bir çoğunluğu genç yeteneklerden oluşan Real Madrid, bu kez rotayı Almanya'ya çevirdi.

Relevo'nun haberine göre; Real Madrid, Borussia Dortmund'un sol kanat oyuncusu Jamie Bynoe-Gittens'i yakından takip ediyor.

20 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 50 milyon euro piyasa değerine ulaşan oyuncu, Madrid'in gelecekteki transfer hedefleri arasında yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 34 maçta görev alan genç yetenek, 11 gol 3 asistlik katkı sağladı

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