Real Madrid'de hedef FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu

Real Madrid, 2025 yılı için önceliğini şampiyon olması halinde 100 milyon euro kazanacağı FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na verdi.

AS'ın haberine göre; Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanması halinde 100 milyon euro kazanacak.

Haberde, sadece katılım ücreti olarak 30 milyon euro kazanacak kulübün 2025 yılı için önceliğini bu kupayı kazanmaya verdiği ifade edildi.

Öte yandan Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan da benzer bir gelir elde ettiği ve bu sebeple FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na büyük önem verildiği kaydedildi.