Real Madrid'de hedef Kees Smit

Real Madrid, Toni Kroos ve Luka Modric sonrası dönemde oyun kurucu profiline sahip bir orta saha oyuncusunu 2026 yazının önceliği yaptı.

Real Madrid, son iki yaz transfer döneminde orta saha takviyesi yapmaktan kaçınmasına rağmen 2026 yazında bu politikasını değiştirmeye hazırlanıyor. Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılıklarına rağmen mevcut kadroya güvenen İspanyol devi, sahada topu yönlendirecek bir oyuncu eksikliğinin artık net şekilde hissedildiği görüşünde.

Xabi Alonso yönetiminde bu sezon yaşanan iniş çıkışlar, kararın arkasındaki temel nedenlerden biri oldu. Basklı teknik adam, yaz aylarında bir orta saha transferini savunan isimler arasında yer alsa da Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler ve Aurélien Tchouaméni gibi güçlü isimlere rağmen takımın oyun kontrolünde istikrar sağlanamadı.

REAL MADRİD, KEES SMİT'İ TRANSFER LİSTESİNDE ÖNE ÇIKARDI

Diario AS'nin haberine göre, Real Madrid'in yaz aylarında izlediği orta saha oyuncuları arasında şu anda en güçlü aday, Kees Smit. AZ Alkmaar forması giyen genç oyuncu, kulüp içinde bu pozisyon için "en uygun profil" olarak değerlendiriliyor. Adam Wharton da takip edilen isimler arasındaydı ancak İngiliz futbolcu, yapılan analizlerin ardından listeden çıkarıldı.

Los Blancos'un radarındaki diğer orta saha adayları arasında Vitinha, Alexis Mac Allister, Rodri Hernández ve Enzo Fernández gibi yıldız isimler de bulunuyor. Ancak kulüp yönetimi, Covid-19 pandemisi sonrası dönemde yüksek bonservisli transferlerden özellikle kaçınma eğiliminde. Yapılan değerlendirmelerde, bu seviyedeki bir yıldız orta saha transferinin 100 milyon euroyu aşabileceği görüşü öne çıkıyor.

GENÇ VE GELİŞİME AÇIK PROFİL ÖN PLANDA

Bu nedenle Real Madrid, gelişime açık ve maliyeti daha dengeli bir oyuncuya yönelmeyi planlıyor. Bu tablo, Smit'i transfer listesinde doğal olarak en üst sıraya taşıyor. AZ Alkmaar'ın yaz aylarında Smit için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği konuşuluyor.

Öte yandan kulüp, daha ekonomik bir alternatif üzerinde de duruyor. Sezon başında Stuttgart'ta gösterdiği performansla kısa sürede takımının kilit isimlerinden biri haline gelen Chema Andrés de yakından izleniyor. Real Madrid, genç orta sahayı geçtiğimiz yaz 3 milyon euro karşılığında satmış, sözleşmeye ise yalnızca 13 milyon euro tutarında bir geri satın alma opsiyonu eklemişti.

2026 yazına yaklaşılırken, Bernabéu'da orta saha yapılanmasının köklü şekilde değişmesi artık güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.