İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1807
  • EURO
    50,8541
  • ALTIN
    7100.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Real Madrid'de hedef Michael Olise! İşte Bayern Münih'in transfer kararı

İspanyol devi Real Madrid yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. La Liga temsilcisi, Bundesliga ekibi Bayern Münih forması giyen Michael Olise'yi radarına aldı. Ancak Bayern Münih, Olise'yi bırakmak istemiyor.

16 Mart 2026 Pazartesi 12:37
ABONE OL

Real Madrid için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

PEREZ'İN DÜŞÜNCESİ

Bild'de yer alan habere göre, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez, yaz transfer döneminde bu sezonu unutturacak bir hamle yapmak istiyor.

Real Madrid'de bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Bayern Münih'ten Michael Olise oldu. Real Madrid, performansıyla dikkat çeken Fransız yıldız ile ilgileniyor.

BAYERN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bayern Münih, Olise'yi bırakmak istemiyor. Alman ekibi, 3 haneli yüksek bir teklif gelmesi durumunda ise bu teklifi değerlendirebilir. Ancak bu durum Real Madrid'in son dönemdeki transfer politikası ile uyuşmuyor. Real Madrid, son yıllarda sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan yıldızları kadrosuna katarak dikkat çekmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Michael Olise, 15 gol attı ve 27 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olan Michael Olise'nin, Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.