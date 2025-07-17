Real Madrid'de hedef Nicolo Barella

Real Madrid, yaz transfer dönemi öncesi orta sahaya takviye için rotasını Nicolo Barella'ya çevirdi. Inter formasıyla geçtiğimiz sezon 56 maçta görev alan 28 yaşındaki İtalyan oyuncu, 3 gol ve 9 asistlik performansıyla iki yönlü oyun gücünü bir kez daha gösterdi.

Defansif müdahaleleri ve oyun görüşüyle dikkat çeken Barella, Serie A'da 50 müdahale, 26 blok ve 12 top çalma istatistikleriyle savunma katkısını ortaya koydu. %82,1'lik pas isabet oranı ise, topu hücuma taşıma konusundaki başarısını gözler önüne serdi.

Her ne kadar Inter ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunsa da, Real Madrid yönetimi bu transfer için ciddi bir pazarlık sürecine hazırlanıyor.