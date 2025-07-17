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Spor

Real Madrid'de hedef Nicolo Barella

Yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan İspanyol devi Real Madrid, Inter forması giyen 28 yaşındaki başarılı futbolcu Nicolo Barella'yı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Real Madrid'de hedef Nicolo Barella
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Real Madrid, yaz transfer dönemi öncesi orta sahaya takviye için rotasını Nicolo Barella'ya çevirdi. Inter formasıyla geçtiğimiz sezon 56 maçta görev alan 28 yaşındaki İtalyan oyuncu, 3 gol ve 9 asistlik performansıyla iki yönlü oyun gücünü bir kez daha gösterdi.

Defansif müdahaleleri ve oyun görüşüyle dikkat çeken Barella, Serie A'da 50 müdahale, 26 blok ve 12 top çalma istatistikleriyle savunma katkısını ortaya koydu. %82,1'lik pas isabet oranı ise, topu hücuma taşıma konusundaki başarısını gözler önüne serdi.

Her ne kadar Inter ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunsa da, Real Madrid yönetimi bu transfer için ciddi bir pazarlık sürecine hazırlanıyor.

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