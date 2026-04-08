Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor

Sezona her kulvarda şampiyonluk parolasıyla başlayan eflatun beyazlılar istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

La Liga'nın 24'üncü haftasında Barcelona'yı 2 puan farkla geçerek liderlik koltuğuna oturan Madrid ekibinin bu sevinci kısa sürdü. 1 hafta sonra Osasuna'ya 2-1 yenilerek zirveyi tekrar rakibine kaptıran Real Madrid, bir daha ilk sırayı göremedi.

Lig'deki son 6 maçından 3 galibiyet 3 mağlubiyetle ayrılan Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri, lider Barcelona'nın 7 puan gerisine düştü.

Real Madrid'in 9 puan toplayabildiği son 6 haftada, lider Barcelona'nın 6 maçını da kazanması, kalan 8 maçta eflatun beyazlı camianın şampiyonluk umutlarını azalttı.

Bu arada Madrid ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de taraftarlarını üzdü. İspanyol temsilcisi Devler Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Bayern Münih'e 2-1 yenilerek tur şansını zora soktu

Konuk takımın Luis Diaz ve Harry Kane'nin golleriyle 2 farkla öne geçtiği karşılaşmada, İspanyol ekibinin tek sayısını Mbappe kaydetti. Milli futbolcumuz Arda Güler 11'de başladığı mücadelede 71'inci dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Real Madrid bu sezon İspanya Süper Kupası'nı da ezeli rakibi Barcelona'ya kaptırdı. Mbappe ve arkadaşları 11 Ocak'ta oynanan maçta Katalan ekibine 3-2 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı.

Real Madrid bu maçtan 3 gün sonra da Kral Kupası son 16 turunda 2. Lig ekibi Albacete'ye elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Sezonu kupasız kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İspanyol ekibi, en son 2020-2021 sezonunda bu şanssızlığı yaşamıştı.