Real Madrid'de Klopp ismi gündemde

Real Madrid'de sular durulmuyor. La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise puan tablosunda 7. sırada yer alan eflatun-beyazlılarda kriz derinleşti.

Teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid, takımın başına geçici olarak Castilla Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'yı getirdi. Ancak bu hamle, yaşanan kaosu dindirmeye yetmedi.

Copa del Rey'de Albacete'ye 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda edilmesi, krizin boyutunu daha da büyütürken, Başkan Florentino Perez yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

İLK ADAY: JÜRGEN KLOPP

Real Madrid'in teknik direktörlük listesinde sürpriz bir isim ilk sıraya yükseldi. Sky Sports DE'nin haberine göre, Borussia Dortmund ve Liverpool ile büyük başarılara imza atan Jürgen Klopp, eflatun-beyazlıların bir numaralı adayı konumunda.

Haberde, Florentino Perez'in Alman çalıştırıcıyı ciddi şekilde değerlendirdiği ve kulüp içinde Klopp isminin yoğun biçimde konuşulduğu aktarıldı. Ancak Real Madrid'in listesinde başka adayların da bulunduğu vurgulandı.

KLOPP'UN ŞARTLARI NET

Öte yandan Jürgen Klopp cephesinin tavrının net olduğu ifade edildi. Alman teknik adamın, Real Madrid'den resmi bir teklif gelmesi halinde bu teklifi ciddi şekilde değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Klopp'un olası bir Real Madrid macerası için Vinicius Junior'un takımdan ayrılmasını istediği, Florentino Perez'in ise bu süreçte Erling Haaland transferini hedeflediği öne sürüldü.

Şu ana kadar Real Madrid ile Jürgen Klopp arasında resmi bir temas kurulmadığı da özellikle not düşüldü.