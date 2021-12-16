İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2021 Perşembe / 12 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,6528
  • EURO
    17,7883
  • ALTIN
    904.373
  • BIST100
    2278.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de koronavirüs vakası 9'a yükseldi
Spor

Real Madrid'de koronavirüs vakası 9'a yükseldi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de bugün yapılan testlerin ardından Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti'de koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 9'a çıktı.

16 Aralık 2021 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 20:56
ABONE OL

İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 9'a çıkarken, kontroller artırıldı.

Real Madrid'de hafta başında yapılan testlerde futbol takımında Luka Modric ve Marcelo'nun pozitif çıkmasının ardından bugün de Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Eflatun-beyazlıların basketbol takımında ise başantrenör Pablo Laso ve oyuncu Thomas Heurtel'de Kovid-19 çıkmıştı.

Basketbol ve futbol takımının antrenman alanları aynı spor kompleksinde bulunduğundan "Real Madrid Spor Şehri" olarak adlandırılan yerde kontrollerin artırıldığı duyuruldu.

La Liga'daki koronavirüs protokolüne göre bir maçın ertelenmesi için bir takımda, altyapıdaki kadrosu dahil olmak üzere en az 13 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.