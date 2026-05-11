Real Madrid'de kriz büyüyor! Kylian Mbappe antrenmanı terk etti

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, son günlerde kulüple ve taraftarlarla yaşadığı sorunlar ile gündeme geliyor.

Onda Cero'da yer alan habere göre; deneyimli golcü, Barcelona maçında kadroda olmadığının haberini alır almaz antrenmanı terk etti.

Haberde, Real Madridli futbolcuların, Mbappe'nin bu hareketinin ardından şaşkına döndüğü bilgisi verildi.

Avrupa basınında Mbappe'nin Real Madrid ile yaşadığı sorunların giderek arttığı ve sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceği öngörüleri de yayınglaşmaya başladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 4rEAL 1 resmi maçta 41 gol atan Kylian Mbappe'nin sözleşmesi 2029 yazında sona eriyor.