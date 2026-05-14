Real Madrid'de kriz büyüyor! Tribünler karıştı

Real Madrid'de kriz devam ediyor! Son dönemde saha dışı olaylarla gündeme gelen İspanyol devinde Real Oviedo ile oynanan maçta da dikkat çeken anlar yaşandı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Oviedo maçının başladığı sırada tribünde bir taraftarla tartışma yaşadı.

Real Madridli taraftarlar, stadyumda oyuncu isimlerinin anons edildiği sırada Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un isimlerini ıslıkladı.

Santiago Bernabeu'da başkan Florentino Perez'e yönelik, "Florentino, şimdi git!" pankartı açıldı.

Real Madrid taraftarlarının 'Florentino Perez git' pankartı kaldırıldı. Güvenlik güçleri müdahale etti.