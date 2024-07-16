İSTANBUL 34°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2024 Salı / 10 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0895
  • EURO
    36,1074
  • ALTIN
    2594.11
  • BIST100
    11173.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de Kylian Mbappe için imza günü
Spor

Real Madrid'de Kylian Mbappe için imza günü

İspanyol devi Real Madrid, PSG'den transfer ettiği Fransız yıldız Kylian Mbappe için bugün imza töreni düzenleyecek.

16 Temmuz 2024 Salı 10:17 - Güncelleme:
Real Madrid'de Kylian Mbappe için imza günü
ABONE OL

Kylian Mbappe, Real Madrid kariyerine bugün resmen başlayacak.

Santiago Bernabeu'da düzenlenecek imza töreni öncesinde sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncu, resmi imzaların atılmasının ardından taraftarın önüne çıkacak.

80 binden fazla taraftarının katılmasınının beklendiği imza töreni için çıkan tüm biletler tükendi.

Kylian Mbappe, yeni sezonda Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek.

2021'DE TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

Real Madrid, daha önce de Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istemiş ancak bu transfer o dönemde gerçekleşmemişti.

2021 yazında Paris Saint Germain'e Kylian Mbappe için 200 milyon euro teklif eden Real Madrid, görüşmelerden istediği sonucu alamadı.

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEDİ, TAKIMDA KALDI

Paris Saint Germain'le 2022'de biten kontratını 1 yılı opsiyonlu 3 yıl uzatan Kylian Mbappe, 2 sezon daha Fransız ekibinde forma giydi.

Bu sezonun sonunda PSG ile kontratını yenilemeyeceğini duyuran Mbappe, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla takıma veda etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.