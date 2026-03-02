Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe hakkında İspanya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Cadena SER'in aktardığı bilgilere göre; başarılı futbolcu, dizindeki sorunun büyümesinden ve sürecin uzamasından en büyük sorumlu olarak Madrid ekibinin sağlık ekibini görüyor.

Marca'da yer alan habere göre, yaşadığı sakatlıklardan sağlık heyetini sorumlu gören Mbappe, diziyle ilgili ikinci bir görüş almak için Fransa'ya gidecek.

YANLIŞ TEDAVİ UYGULANDI

Kulüp yöneticilerinin, sağlık biriminin diz sorununu yanlış teşhis ettiğini ve bu nedenle doğru tedaviyi uygulayamadığını düşündüğü öne sürüldü.

Öte yandan Arbeloa ve Fransız yıldızın da bu olayda sorumlu olduğu aktarıldı. Mbappe'nin özellikle aralık ayında Cristiano Ronaldo'ya ait olan bir takvim yılı içindeki gol rekoruna ulaşmak için kendini fazla zorladığı ve sezon içinde zaman zaman sınırlarını aşarak oynadığı da vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik çarpıcı bir performansa imza attı.