İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Mayıs 2021 Salı / 22 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3198
  • EURO
    10,0092
  • ALTIN
    480.022
  • BIST100
    1414.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de Marcelo krizi çözüldü
Spor

Real Madrid'de Marcelo krizi çözüldü

Yerel seçimdeki sandık görevini devreden Real Madridli Marcelo, takımla birlikte Chelsea maçı için Londra'ya gitti.

AA04 Mayıs 2021 Salı 15:57 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 15:57
ABONE OL

İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde bugün yapılan erken yerel parlamento seçiminde kendisine verilen sandık görevini başka birine devreden Real Madridli futbolcu Marcelo, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın deplasmanda Chelsea ile oynanacak maç için takımla birlikte Londra'ya gitti.

Brezilya ve İspanya vatandaşlıkları bulunan Marcelo, Madrid'de bugün yapılan yerel parlamento seçimlerinde Seçim Kurulu tarafından 1. yedek sandık görevlisi olarak atanmıştı.

İspanyol basını, Real Madridli futbolcunun bu sabah görevli olduğu sandığa gittiğini belirterek, seçim masasında eksik bir kişi olmasına rağmen Marcelo'nun yerine 2. yedek listede olan bir kadının alındığını yazdı.

Söz konusu kadının sayesinde seçim görevini yapmak zorunda olmayan Marcelo'nun Real Madrid takımıyla birlikte Londra'ya gittiği bildirildi.

İspanyol yasalarına göre geçerli mazeret belirtmeksizin seçim günü görevli olduğu sandığa gitmeyenlere 1 ila 3 yıl hapis veya para cezası verilmesi öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.