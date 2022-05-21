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Spor

Real Madrid'de Marcelo ve Isco ile yollar ayrılıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Marcelo ve Isco ile sezon sonunda yolların ayrılacağı kesinleşti.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:59 - Güncelleme:
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Real Madrid'de uzun süredir sayısız kupa kaldıran kaptan Marcelo ve Isco'yla yol ayrımına gelindiği belirtildi.

Real Betis'le oynanan karşılaşmanın ardından son maçına çıktığı belirtilen Marcelo'nun yanı sıra sözleşmesi sona eren isimlerden Isco'nun da Real Madrid kariyerinin sona erdiği teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından duyuruldu.

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Isco'nun Real Madrid kariyeri sona erdi, kendisine bundan sonrası için başarılar diliyoruz. Marcelo için aynı şeyi söylemiyorum henüz çünkü Şampiyonlar Ligi finalimiz var ve o maçta da kaptanımız Marcelo olacak." diyerek Brezilyalı oyuncunun Şampiyonlar Ligi finalinin son maçı olacağı kaydedildi.

34 yaşındaki Marcelo 2007 yılında Fluminense'den 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmiş ve Real Madrid formasıyla 544 maçta 38 gol 103 asist üretmişti.

30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Isco ise 2013 yılında Malaga'dan 30 milyon euroya transfer edilmiş ve çıktığı 352 maçta 53 gol 56 asist kaydetmişti.

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