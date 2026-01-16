İSTANBUL 6°C / 2°C
Spor

Real Madrid'de Mbappe belirsizliği

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Kylian Mbappé'nin sahalara dönüşüyle ilgili belirsizlik sürüyor.

16 Ocak 2026 Cuma 23:55
Real Madrid'de Mbappe belirsizliği
İspanyol devi Real Madrid'de sakatlığı bulunan ve bu sebeple bir süredir takımdan uzak kalan Kylian Mbappe'nin dönüş tarihi belli oldu.

L'Equipe'in haberine göre, Mbappe'nin Levante maçında 'muhtemelen' oynamayacağı ve Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanacak karşılaşmada ise durumunun 'belirsiz' olduğu belirtiliyor; zira oyuncu ancak sol dizindeki 'rahatsızlık tamamen geçtiğinde' sahalara dönmeyi hedefliyor.

Bu durumun çok uzak olmadığı düşünülse de, Real Madrid'in bir süreliğine en golcü oyuncusundan yoksun kalması muhtemel.

Öte yandan Mbappe'nin bu hafta sonu Levante maçında oynayamayacağına dair çıkan haberlere rağmen, Real Madrid teknik direktörü Arbeloa basın toplantısında yıldız oyuncusunun en azından La Liga'da 19. sırada yer alan takımla oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını doğruladı.

