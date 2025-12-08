İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Real Madrid'de Mbappe endişesi

Celta Vigo maçında parmağı kırılan Mbappe'nin, buna rağmen Manchester City karşısında oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 18:30 - Güncelleme:
Real Madrid'de Mbappe endişesi
ABONE OL

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, La Liga'da Celta Vigo'ya 2-0 kaybettikleri maçta sol elinin yüzük parmağını kırdı.

BANDAJLA OYUNA GERİ DÖNDÜ

Fransız yıldız, karşılaşmanın 43. dakikasında Oscar Mingueza'yı geçmeye çalışırken sakatlandı. Saha kenarına çıktıktan sonra sol eline yapılan bandajla oyuna geri döndü.

İspanyol basınından El Partidazo de COPE'un haberine göre, Mbappe'nin sol el yüzük parmağında kırık tespit edildi; ancak bu sakatlık onun çarşamba günü oynanacak Manchester City maçına çıkmasına engel olmayacak.

PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla, 21 maça çıkan Fransız yıldız, 25 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

