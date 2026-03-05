Real Madrid'de Mbappe krizi büyüyor!

İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Dizinden yaşadığı problem nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden Kylian Mbappe ile kulüp yönetimi arasındaki gerginlik, profesyonel ilişkileri sarsacak düzeye ulaştı.

Cadena SER'in paylaştığı son bilgilere göre, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sadece sakatlığın süresiyle sınırlı kalmayıp, karşılıklı bir güven bunalımına dönüştü. İspanyol ekibi, oyuncunun tavırlarından duyduğu rahatsızlığı gizlemiyor.

SAĞLIK EKİBİ VE OYUNCU ARASINDA GÜVEN ÇATLAĞI

Real Madrid sağlık heyeti, Mbappe'nin dizindeki problemin iddia edildiği kadar ciddi olmadığını ve Fransız yıldızın önümüzdeki hafta sahalara dönebileceğini öngörüyor. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun bu teşhise ikna olmadığı ve kulübün sağlık ekibine güvenmediği belirtiliyor.

Kendi tedavi sürecini yönetmek isteyen Mbappe, İspanya'dan ayrılarak ülkesi Fransa'ya gitmesiyle yönetim katında iplerin gerilmesine neden oldu.

Kulüp yönetiminin, özellikle sakatlığın niteliği konusundaki bu fikir ayrılıkları nedeniyle oyuncuya olan güvenini kaybettiği ve kısa süre içinde sert önlemler alabileceği ifade ediliyor.

SAHA İÇİNDE DURDURULAMAZ SAHA DIŞINDA SORUNLU

Yaşanan bu kriz, Mbappe'nin saha içindeki muazzam performansının tam ortasında patlak verdi. 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 33 resmi maçta 38 gol atan ve 6 asist yaparak toplamda 44 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız forvet, takımın en önemli hücum silahı konumunda bulunuyor.

Ancak yönetim, saha dışındaki bu belirsizliğin takım disiplinine zarar vermesinden endişe duyuyor. Oyuncu cephesi sakatlığın daha uzun süreceğini savunurken, Madrid yönetiminin önümüzdeki günlerde bu "itaatsizlik" durumuna karşı nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.