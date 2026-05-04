4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Spor

Real Madrid'de Mbappe krizi!

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle forma giyememesinin ardından yaptığı tatil ile tepki çekti. Fransız oyuncunun Espanyol maçı öncesi kız arkadaşıyla birlikte İtalya'da bir teknede görülmesi eflatun-beyazlı futbolcular arasında rahatsızlık yarattı.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalırken İtalya'ya yaptığı seyahat, kulüp içinde tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz akşam oynanan Espanyol maçı öncesi kız arkadaşıyla birlikte İtalya'da bir teknede görülen Mbappe'nin bu anları hem taraftarlar tarafından hem de takımın yıldızı isimleri tarafından hoş karşılanmadı.

AS'ın haberine göre; oyuncunun gözlerden uzak kalmaması ve kameralardan kaçınmaması takım içinde rahatsızlık yarattı.

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla 41 resmi maçta 41 gol kaydeden Mbappe, 6 kez de asist yaptı.

