Spor

Real Madrid'de Rodrygo için karar verildi

Real Madrid'de Carlo Ancelotti döneminde takımın vazgeçilmez ismi olan Rodrygo, takımın başına Xabi Alonso'nun geçmesinin ardından eski önemini kaybetti. Real Madrid yönetimi oyuncunun geleceği hakkında kararını verdi.

HABER MERKEZİ2 Aralık 2025 Salı 14:23 - Güncelleme:
Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Rodrygo için kararını verdi.

GERİ PLANA DÜŞTÜ

İspanyol devinde Carlo Ancelotti döneminde takımın önemli isimlerinden biri olan Rodrygo, bu sezon teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun gelmesiyle birlikte geri plana düştü.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

The Athletic'te yer alan habere göre, Rodrygo artık Real Madrid'de "Transfer edilemez." statüsünü de kaybetti. Real Madrid, 24 yaşındaki futbolcusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor.

Real Madrid forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Rodrygo, 2 asist yaptı.

