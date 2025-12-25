İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Real Madrid'de Rüdiger ile yollar ayrılıyor

Real Madrid, takımın deneyimli stoperi Antonio Rüdiger ile yollarını ayırma kararı aldı. Yıldız futbolcunun adı son dönemde Galatasaray ile anılıyordu.

25 Aralık 2025 Perşembe 23:37
Real Madrid'de Rüdiger ile yollar ayrılıyor
Son dönemde adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu hakkında Real Madrid'den dikkat çekici bir karar geldi.

YOLLAR AYRILIYOR

Fichajes'in haberine göre, İspanyol devi sözleşmesinin son yılına giren Antonio Rüdiger ile yaz transfer döneminde yollarını ayırm kararı aldı.

SAVUNMA HATTI GENÇLEŞECEK

Bu ayrılık kararının kulübün uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğu ifade edilirken, Real Madrid yönetiminin savunma hattında gençleşmeye gitmeyi hedeflediği belirtildi.

YÜKSEK MAAŞLI TEKLİFLERE SICAK

32 yaşındaki Alman stoper için Avrupa'dan talipler bulunduğu öne sürülürken, Rüdiger'in Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı tekliflere de olumlu yaklaştığı kaydedildi.

BU SEZON RÜDİGER

Rüdiger, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev alırken, gol veya asist üretemedi.

Popüler Haberler
