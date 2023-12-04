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Spor

Real Madrid'de sakatlar kervanına bir isim daha katıldı!

Real Madrid'in sakatlık kabusu bitmiyor. İspanyol devinde son olarak başarılı savunması Dani Carvajal sakatlandı. Carvahal ile birlikte Real Madrid'deki sakat oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 17:01 - Güncelleme:
Real Madrid'de sakatlar kervanına bir isim daha katıldı!
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Real Madrid, bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor.

İspanyol devinde son olarak, deneyimli savunma oyuncusu Dani Carvajal sakatlandı. 31 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'de Carvajal ile birlikte sakat oyuncuların sayısı 7'ye yükseldi.

İspanyol devinde şu isimlerin sakatlığı bulunuyor;

Thibaut Courtois, Eder Militao, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Arda Güler ve ve Vinicius Junior.

ARDA GÜLER OYNAYAMADI!

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, transferinden bu yana 3 kez sakatlık yaşadı.

18 yaşındaki genç oyuncu, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkma şansı yakalayamadı.

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