Real Madrid'de sezonun en kritik haftasına giriliyor

İspanyol devi Real Madrid'i bu hafta oldukça kritik iki maç bekliyor.

Carlo Ancelotti'nin ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında çarşamba günü Manchester City'ye konuk olacak. İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti.

Real Madrid, ligde ise hafta sonunda ezeli rakibi Barcelona'yı ağırlayacak. Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.

Bu maçların ardından Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde devam edip etmeyeceği netleşecek ve La Liga'daki şampiyonluk yarışında durum değişecek. El Clasico öncesi lider Real Madrid ile ikinci sıradaki Barcelona arasında 8 puanlık fark bulunuyor. (78-70)