İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4304
  • EURO
    34,4899
  • ALTIN
    2465.41
  • BIST100
    9679.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de sezonun en kritik haftasına giriliyor
Spor

Real Madrid'de sezonun en kritik haftasına giriliyor

Real Madrid, sezonun en kritik haftasına girmeye hazırlanıyor. Eflatun beyazlılar, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek. La Liga'da ise hafta sonunda ikinci sıradaki Barcelona ile oynayacak.

15 Nisan 2024 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
Real Madrid'de sezonun en kritik haftasına giriliyor
ABONE OL

İspanyol devi Real Madrid'i bu hafta oldukça kritik iki maç bekliyor.

Carlo Ancelotti'nin ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında çarşamba günü Manchester City'ye konuk olacak. İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti.

Real Madrid, ligde ise hafta sonunda ezeli rakibi Barcelona'yı ağırlayacak. Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.

Bu maçların ardından Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde devam edip etmeyeceği netleşecek ve La Liga'daki şampiyonluk yarışında durum değişecek. El Clasico öncesi lider Real Madrid ile ikinci sıradaki Barcelona arasında 8 puanlık fark bulunuyor. (78-70)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.