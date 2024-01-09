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Spor

Real Madrid'de sürpriz stoper adayı!

İspanyol devi Real Madrid, stoperlerinin yaşadığı sakatlıkların ardından alternatif isimleri araştırmaya başladı. Aktarılan habere göre eflatun beyazlılar, Everton'ın stoperi Jarrad Branthwaite'i yaz transfer döneminde kadrosuna katabilir.

9 Ocak 2024 Salı 00:56 - Güncelleme:
Real Madrid'de sürpriz stoper adayı!
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Real Madrid, Eder Militao ve David Alaba'nın sakatlıkları sebebiyle sürpriz bir stoperi gündemine aldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Real Madrid, Everton'ın stoperi Jarrad Branthwaite'i yaz transfer döneminde kadrosuna katabilir.

İspanyol devinin, çapraz bağ sakatlığı yaşayan Alaba ve Militao'nun dönüşlerinin uzama ihtimali bulunduğu ve yeni transfer için plan hazırlığında olduğu belirtildi.

Branthwaite, 2023 yılında Everton ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı. 21 yaşındaki savunmacı, Everton ile 34 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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