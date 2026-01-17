İspanya La Liga'da sahasında Levante ile karşılaşan Real Madrid'de maç öncesi ilginç anlar yaşandı. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası sabrı taşan taraftarlar maç öncesinde oyunculara tepki gösterdi ve yönetime istifa tezahüratlarında bulundu.

4 GÜNDE 2 KUPADAN ELENDİ

İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilerek kupayı kaybeden Real Madrid, 3 gün sonra İspanya Kral Kupası'nda karşılaştığı Albacete karşısında da hezimete uğradı. O karşılaşmadan da 3-2 yenilgiyle ayrılan İspanyol devinde sabırlar taştı.

REAL MADRİD'DE MAÇ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Real Madrid, La Liga'da sahasında Levante'yi konuk etti. Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan oyuncuları yuhalayan taraftarlar, kadrolar açıklanırken Gonzalo ve Mbappe dışındaki tüm oyuncuları ıslıkladı.

İSTİFA TEZAHÜRATLARI YÜKSELDİ

Tribünlerden başkan Florentino Perez için istifa tezahüratları yükselirken, Vinicius Jr, Federico Valverde ve Jude Bellingham maç içerisinde ıslıklanmaya devam edildi.