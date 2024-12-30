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Spor

Real Madrid'de Toni Kroos'un yerine Martin Zubimendi

İspanyol devi Real Madrid geçen sezon futbolu bırakan Alman yıldız Toni Kroos'un yerini, Real Sociedad'dan Martin Zubimendi ile doldurmayı planlıyor.

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
Real Madrid'de Toni Kroos'un yerine Martin Zubimendi
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Real Madrid, geçen sezon sonunda takımdan ayrılan ve futbolu bırakan Toni Kroos'un yerini gelecek yaz doldurmak istiyor.

AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devinin, Kroos yerine düşündüğü ismin Real Sociedad'dan Martin Zubimendi olduğu belirtildi.

Real Madrid'in, İspanyol orta saha oyuncusunu gelecek yaz kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Zubimendi ile İngiltere'den Manchester City de ilgileniyor.

Real Sociedad'da bu sezon 21 maçta süre bulan Martin Zubimendi, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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