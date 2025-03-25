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Spor

Real Madrid'de Trent Alexander-Arnold için yoğun mesai

İspanyol ekibi Real Madrid, Liverpool forması giyen Trent Alexander-Arnold transferi için ocak ayından bu yana yoğun mesai yapıyor. Transferin son aşamaya geldiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 15:57 - Güncelleme:
Real Madrid'de Trent Alexander-Arnold için yoğun mesai
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İspanyol devi Real Madrid, Liverpool'un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, ocak ayından bu yana İngiliz futbolcuyu ikna etmek adına yoğun çaba harcarken, transferi tamamlamak için son aşamaya geldiği belirtiliyor.

Liverpool altyapısından yetişen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Alexander-Arnold'ın, sözleşmesini uzatmaması halinde sezon sonunda serbest kalacağı biliniyor. Madrid ekibi, bu fırsatı değerlendirmek adına süreci titizlikle yürütüyor.

PERFORMANSI

Liverpool formasıyla bu sezon 39 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.

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