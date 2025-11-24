İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4349
  • EURO
    48,9304
  • ALTIN
    5582.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi!

Real Madrid'de üst üste yaşanan sallantılı sonuçların ardından bu kez sözleşme krizi gündeme geldi. The Athletic'in haberine göre Vinicius Junior, Xabi Alonso ile arasındaki sorun çözülmediği sürece yeni kontrata sıcak bakmadığı belirtildi.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 18:26 - Güncelleme:
Real Madrid'de Vinicius Junior krizi!
ABONE OL

Real Madrid'de üst üste yaşanan sallantılı sonuçların ardından bu kez sözleşme krizi gündeme geldi.

The Athletic, Vinicius Junior'un Real Madrid'e sözleşme yenilemek istemediğini bildirdiğini duyurdu. Habere göre Brezilyalı futbolcu, Xabi Alonso ile arasındaki sorun çözülmediği sürece yeni kontrat imzalamayacak.

Haberin detaylarında yıldız oyuncunun, bu mesajı Ekim ayının sonunda başkan Florentino Perez ile yapılan bir toplantıda bizzat ilettiği kaydedildi. Yıldız isme yakın kaynaklar durumun ciddi olduğunu ve oyuncunun bu şartlarda uzun vadeli bir anlaşmaya sıcak bakmadığını belirtiyor.

Perez'in Vinicius'un takımda kalmasını istediği ve oyuncuyu ikna etmek için yeni adımlar atmayı planladığı kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon eflatun-beyazlılarda 17 maçta forma giyen 25 yaşındaki dünya yıldızı, 5 gol-4 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

  • RealMadrid
  • ViniciusJunior
  • XabiAlonsoKrizi

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.