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Spor

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Soyunma odası karıştı

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, takım arkadaşlarıyla birbirine girdi. İspanyol basınının duyurduğu habere göre; Vinicius'tan birçok oyuncu dert yanıyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 13:37 - Güncelleme:
Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Soyunma odası karıştı
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Real Madrid'de Vinícius Júnior'un davranışları takım içinde huzursuzluk yaratıyor. Brezilyalı forvetin rakiplerine, hakemlere ve hatta takım arkadaşlarına karşı sergilediği meydan okuyucu tavır, soyunma odasında ciddi bir gerginliğe neden oldu.

BELLİNGHAM İLE TARTIŞMA YAŞADI

Son Atlético Madrid maçında Vinícius, Jude Bellingham ile top kaybı sonrası yaşadığı tartışmayla dikkat çekti. İngiliz yıldızın pres yapması yönündeki çağrısına sinirlenen Vinícius, teknik direktör Carlo Ancelotti ve yardımcısı Francesco Mauri ile de kenarda gerginlik yaşadı.

"ONUNLA BİR SANİYE DAHA KAYBETMEYECEĞİZ"

İsimsiz bir Real Madrid oyuncusunun, "Onunla bir saniye daha kaybetmeyeceğiz." dediği iddia edilirken, birçok futbolcunun Brezilyalı yıldızın "asi ve kibirli" tavrından bıktığı belirtiliyor. Vinícius'un, takımın en önemli oyuncusu olduğunu düşündüğü ve Kylian Mbappé'den daha yüksek maaş talep ettiği de gelen bilgiler arasında.

ANCELOTTİ SAHİP ÇIKTI

Disiplin sorunlarıyla da gündeme gelen ve bu sezon en çok sarı kart gören Madrid oyuncusu olan Vinícius'a, teknik direktör Ancelotti destek verdi: "Benim için Vinícius vazgeçilmezdir. Daha iyi veya kötü anları olabilir ama bu kulüp için önemi tartışılamaz."

Real Madrid yönetiminin, yıldız oyuncunun tavırlarını değiştirmesi için harekete geçtiği ve çözüm aradığı belirtiliyor.

  • Vinicius Junior
  • Real Marid
  • Ancelotti

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