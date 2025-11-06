İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1196
  • EURO
    48,7537
  • ALTIN
    5398.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Sözleşme görüşmeleri tıkandı
Spor

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Sözleşme görüşmeleri tıkandı

Real Madrid'de Vinicius Junior ile yeni sözleşme konusunda kriz yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın, İspanyol devinin önerdiği maaşı kabul etmediği ve takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi6 Kasım 2025 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Sözleşme görüşmeleri tıkandı
ABONE OL

Real Madrid'in sözleşme yenileme çalışmaları sürdürdüğü Vinicius Junior hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

El Chiringuito'nun aktardığı habere göre; yeni sözleşmede daha yüksek maaş kazanmak isteyen Sambacı yıldız, kulübün sunduğu şartları kabul etmedi ve bu durum görüşmelerin kopmasına yol açtı.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Öte yandan gazeteci Marcos Benito'ya göre 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tablo değişmezse takımdan ayrılmayı değerlendirebilir. Real Madrid ise oyuncusunu gelecekte bedelsiz kaybetme riskinin farkında olduğundan dolayı yakın zamanda bir anlaşma sağlanamazsa satış seçeneğini ciddi şekilde masaya yatırmak zorunda kalabilir.

SUUDİ ARABİSTAN DERKEN...

İspanyol devinin Vinicius Junior için en az 150 milyon Euro talep ettiğinin altı çizilirken, olası bir ayrılık durumunda en muhtemel rotanın İngiltere olarak görüldüğü öne sürüldü.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın büyük transfer yatırımlarını yavaşlatmış durumda olduğundan ötürü artık bu ihtimalin gerçekleşmesinin mümkün görülmediği belirtildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Vinicius Junior, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.