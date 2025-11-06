Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Sözleşme görüşmeleri tıkandı

Real Madrid'in sözleşme yenileme çalışmaları sürdürdüğü Vinicius Junior hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

El Chiringuito'nun aktardığı habere göre; yeni sözleşmede daha yüksek maaş kazanmak isteyen Sambacı yıldız, kulübün sunduğu şartları kabul etmedi ve bu durum görüşmelerin kopmasına yol açtı.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Öte yandan gazeteci Marcos Benito'ya göre 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tablo değişmezse takımdan ayrılmayı değerlendirebilir. Real Madrid ise oyuncusunu gelecekte bedelsiz kaybetme riskinin farkında olduğundan dolayı yakın zamanda bir anlaşma sağlanamazsa satış seçeneğini ciddi şekilde masaya yatırmak zorunda kalabilir.

SUUDİ ARABİSTAN DERKEN...

İspanyol devinin Vinicius Junior için en az 150 milyon Euro talep ettiğinin altı çizilirken, olası bir ayrılık durumunda en muhtemel rotanın İngiltere olarak görüldüğü öne sürüldü.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın büyük transfer yatırımlarını yavaşlatmış durumda olduğundan ötürü artık bu ihtimalin gerçekleşmesinin mümkün görülmediği belirtildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Vinicius Junior, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.