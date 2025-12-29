İSTANBUL 7°C / 5°C
29 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

Real Madrid'de Vinicius Junior yerine Vitinha

İspanyol devi Real Madrid, Vinicius Junior ile sözleşme uzatılamaması halinde alternatif isim olarak PSG forması giyen Vitinha'yı belirledi.

29 Aralık 2025 Pazartesi 16:27
Real Madrid'de Vinicius Junior yerine Vitinha
İspanyol devi Real Madrid, Vinicius Junior'un takımdan ayrılması halinde yerini dolduracak ismi şimdiden belirledi.

Cadena SER'de yer alan habere göre; Real Madrid, Vinicius Junior ile kontrat uzatılamaması durumunda 24 yaşındaki kanat oyuncusunu en az 100 milyon euro bedelle satmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.

Real Madrid'in bu olası satıştan elde edeceği geliri ise doğrudan transfer piyasasında kullanmayı planladığı belirtiliyor.

REAL MADRID'İN HEDEFİ

Bu doğrultuda Madrid ekibinin öncelikli hedefinin, Paris Saint-Germain forması giyen Vitinha olduğu aktarıldı.

Teknik heyetin, Portekizli orta saha oyuncusunu takımın oyun yapısına uygun bir isim olarak gördüğü ve orta sahayı güçlendirmek adına önemli bir yatırım olarak değerlendirdiği aktarılıyor.

