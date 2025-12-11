Real Madrid'de Xabi Alonso için karar çıktı

Real Madrid'de büyük bir merakla beklenen Manchester City maçı da kayıpla bitti.

SAHASINDA KAYBETTİ

Son dönemde çalkantılı bir süreçten geçen İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Manchester City'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu.

AYRILIK İDDİASI

İspanyol basınında geride bıraktığımız günlerde çıkan haberlerde, Manchester City maçının kaybedilmesi halinde Real Madrid'in teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verebileceği öne sürülmüştü.

ŞU ANDA AYRILIK YOK

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, Alonso ile şu anda yollarını ayırmayacak. Sky da Real Madrid'in şu anda İspanyol teknik direktör ile yollarını ayırmayacağını ve Alonso'nun, ligde Alaves ile oynanacak maçta kulübede yer alacağını duyurdu.

ALONSO'DAN AÇIKLAMA

Xabi Alonso, Manchester City maçının ardından yaptığı açıklamada, "Geleceğim bana bağlı değil. Ben bir sonraki maçımıza odaklanmış durumdayım." dedi.

"HER ŞEY GEÇER"

Kötü bir dönemde olduklarını itiraf eden 44 yaşındaki genç teknik adam, "Bu kötü dönem sona erecek, geçecek. Hayatta her şey geçer." diye konuştu.

OYUNCULARDAN DESTEK

Manchester City maçının ardından Real Madrid'in yıldızlarından da Xabi Alonso'ya destek geldi.

"HEPİMİZ YANINDAYIZ"

Belçikalı eldiven Thibaut Courtois, "Hepimiz Xabi Alonso'nun yanındayız, hepimiz!" dedi. Jude Bellingham ise, "Xabi Alonso'yu destekliyoruz. Onunla mükemmel bir ilişkim var." diye konuştu.

"SOYUNMA ODASI BİRLEŞTİ"

Raul Asencio, "Soyunma odası tamamen Xabi Alonso'nun etrafında birleşmiş durumda! Onun yanındayız." diye konuştu.

"ONA SARILDIM ÇÜNKÜ..."

Manchester City maçında takımının tek golünü atan ve maç içerisinde Xabi Alonso'ya sarılmasıyla dikkat çeken Rodrygo, "Xabi'ye sarıldım çünkü onun için de zor bir dönem olduğunu biliyorum ve teknik direktörümüze destek olduğumu göstermek istedim. Xabi Alonso'nun arkasındayız, onu destekliyoruz." dedi.

SON DÖNEM PERFORMANSI

Real Madrid, Xabi Alonso yönetiminde sezona iyi başlamasına rağmen son 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Bu süreçte 3 beraberlik alan İspanyol temsilcisi, 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.