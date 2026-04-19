Son olarak Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih'e elenerek veda eden Real Madrid'de yönetim harekete geçti. Eflatun-beyazlılarda başkan Florentino Perez, takımdaki birçok ismin biletini kesti.

ARDA GÜLER İÇİN FLAŞ KARAR!

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid yönetimi, sezon sonunda teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırma kararı aldı. Öte yandan başkan Perez, birçok futbolcu ile de yollarını ayırmayı planlıyor. Real Madrid yönetimi, Carvajal, Alaba, Rüdiger, Camavinga ve Rodrygo ile sezon sonunda ayrılık kararı alındı.

İspanyol devinde forma giyen ve bu sezonki performansıyla da dikkat çeken milli futbolcumuz Arda Güler ise takımda kalacak. Başkan Perez, milli yıldızın gelecek sezonda takımın kilit isimlerinden birisi olmasını hedefliyor.

İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 49 maçta forma giyen Arda Güler, 6 kez ağları havalandırırken 13 kez de gol pası verdi. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.