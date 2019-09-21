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Real Madrid'de Zidane krizi büyüyor

Dünya devi Real Madrid'de büyük deprem yaşanıyor. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından, teknik direktör Zinedine Zidane'ın dönüşü, kötü gidişe çare olamadı.

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Ligde 4 maçta 2 beraberlik alan Madrid temsilcisinde, Şampiyonlar Ligi'nde alınan 3-0'lık PSG yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.
 
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, teknik direktör koltuğuna Xabi Alonso'yu getirmeyi düşündüğü ifade edildi.
 
El Mundo Deportivo Gazetesi'nde yer alan habere göre Perez, kulübün eski futbolcularından olan Alonso'yu takımın başına getirmeyi düşünüyor ve yakın çevresine onu göndermenin hata olduğunu itiraf etti.
 
 

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